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حجز النطق بالحكم علي 9متهمين بالتظاهر ليونيو

قضايا وحوادث

تظاهرات
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جمال زكى

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 قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عمر سويدان حجز النطق بحق 9 متهمين بالتظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس الى جلسة  اليوم الثالث  من دور شهر يونيه عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة

 وقال دفاع  المتهمين، إن المحكمة انتهت من سماع  أقوال المتهمين والدفاع  والذى قدم حافظة مستندت تنفى اشتراك التهمين  فى الواقعة  الواردة بأمر الإحالة متهم  فيها 9 أشخاص  بينهم 8 متهمين محبوسين على ذمة القضية التى تعود  إلى عام 2015  بمركزديرمواس  وتم القبض على المتهمين بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب وقد أحالت  النيابة العامة المتهمين  إلى المحاكمة الجنائية فى أوائل عام 2016  كما هو وارد فى أمر الإحالة

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