حجز النطق بالحكم علي 9متهمين بالتظاهر ليونيو

22 أبريل 2018 - 11:38 ص

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عمر سويدان حجز النطق بحق 9 متهمين بالتظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس الى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيه عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة

وقال دفاع المتهمين، إن المحكمة انتهت من سماع أقوال المتهمين والدفاع والذى قدم حافظة مستندت تنفى اشتراك التهمين فى الواقعة الواردة بأمر الإحالة متهم فيها 9 أشخاص بينهم 8 متهمين محبوسين على ذمة القضية التى تعود إلى عام 2015 بمركزديرمواس وتم القبض على المتهمين بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى أوائل عام 2016 كما هو وارد فى أمر الإحالة