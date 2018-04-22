سطو مسلح على منزل فنانة شهيرة

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متابعات- محمد الخرو

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تعرضت الفنانة العالمية تايلور سويفت لسطو مسلح على منزلها من شخص يدعى روجر ألفارادو اقتحم منزلها في نيويورك بالسلاح من خلال إحدى النوافذ.

وأشار موقع TMZ الأجنبي إلى أن الرجل شوهد أثناء اقتحامه المنزل مستخدماً سلم كبير حيث قام بكسر زجاج إحدى النوافذ في حين لم يكن هناك أحد في المنزل.

هذا وأضاف الموقع أن الرجل لم يسرق شيء من الأغراض التي تضعها تايلور سويفت بالمنزل بل استخدم حمامها الخاص للاستحمام ثم نام في إحدى الغرف لساعات.

الجدير ذكره أن هذه الحادثة تعتبر الثانية من هذا النوع التي تتعرض لها تايلور سويفت بعد حادثة اعتداء أحد الرجل عليها بالسكين.


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