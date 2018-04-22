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وقفة احتجاجية لرابطة صحفيين أعضاء الزمالك

الرياضة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

محمد عبد الحارس

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أعلنت رابطة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، عن تنظيم وقفة احتجاجية عصر اليوم الأحد، ضد قرار المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، بتجميد العضويات المستثناة.

وطالبت الرابطة جميع الصحفيين بالتجمع في الثالثة والنصف من عصر اليوم للمشاركة في تلك الوقفة.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك، قرر تجميد كل العضويات المستثناة الممنوحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارية وقضاة مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة وضباط الجيش والشرطة والصحفيين، ولن يسمح بدخول النادي لأصحاب العضويات سالفة الذكر إلا بعد عرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية يومي 9 و10 مايو المقبل، تجنبا للمساءلة القانونية.

في السياق ذاته تواصل عربات الأمن تمركزها بمحيط النادي ووزارة الشباب والرياضة لليوم الثالث على التوالي، خوفا من أي تظاهرات من قبل الجماهير كما حدث يوم الجمعة الماضى.

 


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