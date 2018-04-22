حبس عامل قتل زوج شقيقته بالقليوبية

أمر رئيس نيابة الخصوص بحبس مبيض محارة 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل زوج شقيقته بسبب الخلافات الزوجية.

كان قد ورد لضباط مباحث قسم الخصوص بلاغ من مستشفى المطرية العام بوصول “رجب.م.”، 38 عاما، سائق توك توك ومقيم بالنورة دائرة القسم جثة هامدة إثر إصابته بـ3 طعنات بالظهر من الجهه اليسرى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة .

وأخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي وسؤال والد المتوفى “ممدوح.ح”، 59 عاما، عامل ومقيم بذات الناحية، أقر بحدوث مشادة كلامية بين نجله المتوفى وكل من “صابر.ع.”، 25 عاما، مبيض محارة، ومقيم بأبنوب أسيوط “شقيق زوجة المتوفى”، و”أحمد.ب.”، 44 عاما، مبيض محارة ومقيم بالنورة دائرة القسم “نجل عم الأول” بسبب خلافات زوجية بينه وبين شقيقة المتهم الأول .

وتابع: تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم الأول بالتعدي على نجله بالضرب بسلاح أبيض مطواة محدثا إصابته التي أودت بحياته وفرا هاربين .

وتمكن الرائد محمد عبد الله رئيس مباحث الخصوص والنقيب أحمد عبد الجليل معاون مباحث القسم من ضبط المتهمين أثناء محاولتهما الهرب لبلدتهما بمحافظة أسيوط .

وبمواجهتهما بمعرفة العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشاد الأول ضبط السلاح المستخدم والتحفظ عليه .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2143 إداري قسم الخصوص لسنة 2018م، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.