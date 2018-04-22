حوار إنسانى بين ماهر ونجله حول المراقبة الأمنية

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فيس بوك

احمد ماهر

حركة شباب 6 أبريل

المراقبة الامنية

دار حوار بين الناشط السياسي أحمد ماهر أحد مؤسسى حركة شباب 6 أبريل ونجله الصغير، حول وقائع ما يدور فى طبيعة يوم ماهر التى تعود عليها، وتبين من الجدال الذى حدث بينه وبين طفله الصغير أن الأخير مدرك تمامًا طبيعة عمل والده وفى أى الأشياء يقضى يومه كاملا سواء فى النهار أو فى المساء .

وقال ماهر خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ساردا الحوار الذى دار بينه وبين نجله: "بابا هو أنت بتروح فين الصبح كل يوم؟ مش بنشوفك، فرد ماهر قائلا: "ببقي في الشغل"، طب بتروح فين طول الليل لغاية الصبح كل يوم؟، فرد ماهر أيضًا:"هه؟ ببقي برضه في شغل".

وأضاف ماهر مستكملا: "بابا يعني أنت الصبح شغل وبالليل شغل،؟ وكمان مفيش ولا يوم إجازة في الشغل بتاع بالليل؟: "آه للأسف"، "بابا مش شغل بتاع بالليل دا في المكان اللي بتسيبنا عنده وعنده عساكر؟، فيرد ماهر مجيبا: "آه".

وتابع الناشط السياسي قائلا: "ما احنا عارفين يا بابا ان دا قسم الشرطة ودي مراقبة مش شغل. وعرفنا من النت..انت بتضحك علينا يا بابا؟".

وشهد المنشور تعليقات من رواد موقع التواصل الاجتماعى  بالتعاطف والمساندة لماهر، فقالت رضوى مدحت مداعبة لماهر: "اتكشفت يا ماهر".

وأضاف فادى أحمد: "ربنا يهونها عليك يا حبيبى".

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