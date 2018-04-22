إحالة مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة إلى المحاكمة

22 أبريل 2018 - 12:00 م

قررت النيابة الإدارية قسم ثان تعليم فى القضية 372 لسنة 2017 إحالة السيد عبد اللاه محمود السيد مدير مدرسة خال بن الوليد الابتدائية والشهير بمستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة الى المحاكمة العاجلة فى قضية نصب جديدة لاتهامه باستغلال وظيفتة وتوظيف الأموال والاستيلاء على اموال المواطنين بحجة استثمارها فى تجارة الأراضى والعقارات والمواسير والنصب عليهم.

وكانت النيابة الإدارية قسم ثان تعليم قد تلقت بلاغات جديدة بقيام المستريح السيد عبد اللاه بإيهام المواطنين أن لديه أراضى بمحافظات المنيا وأسيوط بالإضافة إلى قيامه بالاتجار فى المواسير والعقارات وقام بتعليق لافتات وإعلانات على جميع أبواب المدارس والإدارة التعليمية بحدائق القبة وأوهم المواطنين بانة سوف يقوم بتوظيف أموالهم مقابل أرباح قدها 25 فى المائة شهريًا فى هذه التجارة.