حلمي لـ"صلاح": "حببتنى في الكورة"

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أشاد الفنان القدير أحمد حلمي، بالنجم الكروي محمد صلاح لاعب فريق "ليفربول"، موضحًا أنه كان سببًا في حبه لكرة القدم، بعد أن كان ضمن صفوف الفنانين الذين لا يهتمون بها.
وكتب "حلمي" منذ قليل، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حببتنى في الكورة ياصلاح وده اللي أنا كنت خايف منه".


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