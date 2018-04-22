حلمي لـ"صلاح": "حببتنى في الكورة"

الجماعة الإسلامية يقودها "تيار جبان"
حوار إنسانى بين ماهر ونجله حول المراقبة الأمنية
إيران أقامت حراسة خاصة لمؤسس الجماعة الإسلامية
الخارجية عن جائزة اليونسكو لـ"شوكان": إرهابي
تأييد السجن 5 سنوات للمتهمين بـ"خلية الإسكندرية"
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