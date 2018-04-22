البرادعى: أفتخر بوسام "الأثير" الجزائري

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استرجع الدكتور محمد البرادعى الرئيس الأسبق للوكالة الدولية  للطاقة الذرية  ونائب الرئيس المصرى الأسبق للشئون الخارجية، ذكرى حصوله على جائزة جزائرية فى عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال البرادعي خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ذكرى أفتخر بها: مع الرئيس بوتفليقة بمناسبة منحى وسام "الأثير".

وأضاف نائب الرئيس للشئون الخارجية الأسبق قائلاً: "من الجزائر  بلد المليون شهيد، فكان هذا التكريم بتاريخ يناير 2007، ذكرى لا تنسى".

فى نفس السياق علق رواد موقع التواصل الاجتماعى ، فقالت منى اسماعيل :" بوتفليقة حاكم كان ديكتاتور يا دكتور".

واضاف رضوان شعبان ساخرا من البرادعى  :" واضح انك فعلا تؤيد الديمقراطية ".

وتسائل محمد احمد :" بوتفليقة بقاله اد ايه فى الحكم  ".

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