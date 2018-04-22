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ياسمين الفخراني تكشف المتهم الحقيقي لقتل شقيقها

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تفاصيل جديدة عن ضحية "الحوت الأزرق"

ساعة

اكتوبر

مباحث

شهير

فيلا

أكدت  الدكتورة ياسمين حمدي الفخراني، شقيقة الشاب الراحل خالد الفخراني، ضحية لعبة الحوت الأزرق الشهيرة ، إن أسرتها لم تتوقع أن يكون شقيقها أحد ضحايا هذه اللعبة المميتة.

وأضافت نجله الفخراني  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، تقديم الإعلامية  لميس الحديدي أنهم بالبحث في متعلقات  الضحية وجدوا رسومات للحوت الأزرق وبعض الطلاسم وحروف متفرقة، ولكن هناك من قال إنها نوع من السحر وما شابهه.

وعلقت  الفخراني علي  حجب هذا التطبيق، قائلة هذا لا يكفي، متابعة هناك مجرمًا تسبب في قتل كل لاعب، ويجب معاقبة، لأنه يقوم بتهديد اللاعب  بالقتل عند رفضه  تنفيذ مطالبه مطالبة كل أجهزة الأمن  والمخابرات  بتتبع  هذا القاتل ومحاسبته.

واستكملت الفخراني حوارها ، كاشفة  بعض التفاصيل التي حدثت  مع شقيقها  حينما تنبه إلى خطورة اللعبة، حذفها من جهازه، ولكن حدث "تهكير" للجهاز، وتمكن صاحب اللعبة من التوصل له وتهديده بالقتل، مضيفا أن هذا الأمر حدث مع حالات أخرى.

 واستطردت أن شقيقها ظل يقاوم مطالب اللعبة القاتلة لمدة أسبوع، ولا ندري هل القاتل الذي يسيطر على اللعبة هو الذي دفع شقيقها إلى قتل نفسه، أم هو الذي قتله بوسيلة ما لأنه لم ينصع لرغباته.


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