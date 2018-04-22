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تجديد حبس مهندس وزوجته لنشر الإباحية بين الأطفال بشبرا

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أمرت نيابة شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد البلتاجى، تجديد حبس مهندس وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بإدارة صفحة "إباحية" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج الأفلام الإباحية الخاصة بالأطفال على "يوتيوب" .

كانت معلومات قد وردت إلى العميد أحمد طاهر نور الدين، بالإدارة العامة لـ«مباحث الآداب» مفادها قيام كل من «على.ع.ا.ع»، 35 سنة، مهندس كمبيوتر، وزوجته «إسراء. ع. ا»، 22 سنة، محفظة قرآن، ومقيمان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بإنشاء صفحة «إباحية» على مواقع التواصل الاجتماعى تحمل اسم «موقع الأحلام» يبثان فيها فيديوهات جنسية مشفرة للأطفال على «يوتيوب» ويتم فتحها لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية ضخمة يتم تحويلها من الخارج من خلال إحدى شركات نقل الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة العامة، انتقلت قوة أمنية  وتمكنت من ضبط المتهم وزوجته داخل مسكنهما، وعثرت بحوزتهما على عدة هواتف محمولة يتم استخدامها لتسهيل عملية تحويل الأموال إليهم من الخارج .

وكشفت تحقيقات المستشار باهر محمود، وسكرتارية إبراهيم محمد، أن المتهم الأول استطاع اختراق المواقع الجنسية الإباحية الخاصة بالأطفال، و"فك الشفرات" الخاصة بها ثم إعادة تحميلها مرة أخرى بشفرات خاصة .

وأفاد المتهم بقيامه بالترويج لتلك الأفلام الإباحية بمساعدة زوجته لراغبي المتعة الحرام ومشاهدة المحادثات والأفلام الجنسية مقابل دفع مبالغ مالية بعملات أجنبية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بقرارها السابق.


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