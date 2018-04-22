قبول طعن متهم خلية استهداف محطات وأبراج الكهرباء

22 أبريل 2018 - 12:45 م

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا قبول الطعن رقم 18 لسنة 87 والمقدم من أحد المتهمين بقضية خلية استهداف محطات وأبراج الكهرباء على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم واعادة القضية لمحكمة الجنايات لتصدر قرار جديد بشأن المتهمين.

كانت محكمة جنايات القاهرة أدرجت المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية استهداف محطات وأبراج الكهرباء" بمنطقتى الرحاب والتجمع الخامس على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات صنع المتفجرات والمفرقعات لاستخدامها فى عمليات عدائية فى البلاد واستهداف محطات وأبراج الكهرباء خاصة بمنطقتى الرحاب والتجمع الخامس وعدد من المنشآت العامة والحيوية، كما تخصص أعضاء التنظيم في إعداد دوائر كهربائية مغلقة لتفخيخ السيارات وتفجيرها عن بعد وذلك عقب ثورة 30 يونيو.