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عيد عن رفض الخارجية تكريم شوكان: "شىء بائس ومحزن"

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وصف جمال عيد، المحامى والحقوقى، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتراض وزارة الخارجية المصرية على تكريم منظمة اليونسكو العالمية الثقافية للمصور الصحفى  المعتقل محمود أبو زيد شوكان، بالأمر البائس والمحزن .

وقال عيد خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أي بلد تتمتع بقدر ضئيل من الديمقراطية، تسعد بترشح مواطنيها لجائزة دولية مهمة، لكن لماذا مصر لم تسعد بذلك؟!".

وأضاف عيد: "المصور الصحفي وسجين الرأي المصري "شوكان" مرشح لجائزة اليونسكو لهذا العام، لكن خارجية مصر تعترض  شيء بائس ومحزن".

وتابع: "أنا خلصت دورتي كعضو هيئة تحكيم لليونسكو، ومع ذلك.. شوكان يستحقها بجدارة ".

وجدير بالذكر أن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صرح بأن الخارجية أحيطت علما باعتزام منظمة اليونسكو منح المدعو محمود أبو زيد الشهير بـ«شوكان»، المتهم بأعمال إرهابية وجرائم جنائية، جائزة دولية لحرية الصحافة، وأعرب في بيان اليوم الأحد عن الأسف الشديد لتورط منظمة في مكانة ووضعية اليونسكو، في تكريم شخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية، منها جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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