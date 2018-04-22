» كشف لغز سرقة فيلا إعلامي شهير

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مباحث الشرابية تعيد مسروقات من أحد المقاهي لصاحبها خلال ساعات

نجحت مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، في كشف غموض واقعة اختفاء بعض المتعلقات من داخل مسكن أحد الإعلاميين.

وكان تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بتاريخ 17 أبريل الجاري من الإعلامي «عمرو.ع»، باكتشافه سرقة 10 آلاف جنيه من حقيبة يده، وساعة يد رجالي من داخل الفيلا سكنه، وإتهامه لخادمتين لديه تبلغا من العمر 30 و32 عامًا.

وبتكثيف الجهد تم ضبطهما وأنكرا ارتكاب الجريمة. وبمناقشتهما طلبت الثانية البحث عن الساعة بالفيلا خاصة بالمطبخ، وبالانتقال عثر على الساعة داخل المطبخ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات


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