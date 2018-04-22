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إغماءات بين موظفي الزمالك بمجلس الدولة

الرياضة

مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور

محمد الخرو

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الزمالك

مرتضى منصور

وزير الشباب

خالد عبدالعزيز

وقعت منذ قليل عدد من حالات الإغماء في مجلس الدولة بين موظفي نادي الزمالك الذين توجهوا لمتابعة جلسة دعوى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي ضد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وبدأت حالات الإغماء عند موظف يدعى "حبشى" وهو أول حالة بين المتواجدين بسبب تدافع الموظفين بداخل المحكمة.

ويحشد رئيس الزمالك موظفي النادي من أجل مساندته في القضية التي رفعها ضد وزير الشباب والرياضة بسبب اللجنة المالية المشرفة على النادي حاليا خاصة أنهم تواجدوا في مجلس الدولة الأسبوع الماضي وهتفوا ضد الوزير قبل أن يتم تأجيل الدعوى إلى اليوم.


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