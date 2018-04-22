» إلهام شاهين لـ"فجر السعيد": "الجمال مش حقن النفخ"

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إلهام شاهين

فجر السعيد

الكويتية

الكاتبة

صور نجلاء فتحي

علقت الفنانة إلهام  شاهين على رد فعل الكاتبة  الكويتية  تجاه صور الفنانة  الكبيرة نجلاء فتحي قائلة: "أنا بقول للأخت فجر هي بقى اللي تنزوي وتختفي وتكتفي كتابة عن مصر، وفناني مصر خط أحمر متقربش منهم".

وأضافت شاهين خلال لقائها  ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي،عبر فضائية "دريم"  مساء أمس السبت: "صورتك إيه وجمالك إيه الجمال جمال الروح والأخلاق والصدق مش الجمال الفيك بتاعكوا والجمال بالنسبة لنا مش حقن النفخ فابعدي والعبي في حتة تانية بعيد عننا".


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