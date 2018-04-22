البرعى يوجه رسالة لـ"شوكان" بعد ترشحه لجائزة اليونسكو

22 أبريل 2018 - 01:18 م

أكد نجاد البرعى، المحامى والحقوقى، أن المصور المصرى محمود أبو زيد شوكان سيتم الحكم عليه بالبراءة فى نهاية محاكمته، مشيرًا إلى أن الاحتجاج الظاهر الذي أبدته مصر حاليًا على لسان وزارة خارجيتها ضد ترشيح شوكان للجائزة الدولية لحرية الصحافة من قبل منظمة اليونسكو العالمية لن يكون له تأثير في حالة استيفاء شوكان للشروط.

وقال البرعى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أتوقع أن شوكان هياخذ براءة؛ وأتوقع أن احتجاج مصر وعدد من الدول الحليفة لها على ترشيحه لجائزة اليونسكو لن يكون له تأثير لو مستوفى الشروط".

وتابع البرعى: "هياخذ الجائزة لو هناك من هو أحق منه لن تصل الجائزة إليه، ولكن الخارجية احتجت عند اليونسكو ليه؟. ولا حاجة تأدية واجب الإيد البطاله نجسة".

وكانت وزارة الخارجية أصدرت بيان بعد إحاطتها علما باعتزام منظمة اليونسكو منح المدعو محمود أبو زيد الشهير بـ«شوكان»، المتهم بأعمال إرهابية وجرائم جنائية، جائزة دولية لحرية الصحافة، وأعرب المتحدث الرسمى للخارجية في بيان اليوم الأحد عن الأسف الشديد لتورط منظمة في مكانة ووضعية اليونسكو، في تكريم شخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية، منها جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.