مجمع كنسى يتهم راعي كنيسة بسرقة تبرعات

22 أبريل 2018 - 01:22 م

تقدم رئيس مجمع كنائس النعمة ببلاغ إلى مركز شرطة ملوي، اتهم فيه راعي كنيسة مفصول، بجمع تبرعات من الأهالي وعدم توريدها إلى المجمع.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه بلاغًا من القس م. ع. ت 66 سنة، رئيس مجمع إحدى الكنائس على مستوى الجمهورية، اتهم فيه ع. ح. س 55 سنة، راعي كنيسة في إحدى القرى، بجمع التبرعات من أبناء الطائفة لعمل مشروعات خيرية ولم يتم توريدها للمُجمّع، موضحًا أن راعٍ الكنيسة سبق وصدر له قرار فصل من المُجمّع يوم 24 أبريل من عام 2017، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم "2425 إدارى ملوى