مزارع يفصل رأس صديقه في القليوبية

قام مزارع بتهشيم وفصل رأس عامل بسكين وإلقائه في ترعة قرية العبادلة بطوخ بمحافظة القليوبية، للاستيلاء منه علي مبلغ 2000 جنيه، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن، إخطارا من الرائد أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بعثور الأهالي على جثة شخص يدعى "محمد"، 35 سنة، عامل، مهشم الرأس، وملقاه في ترعة العباده دائرة المركز.

انتقل اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، وبمعاينة الجثة تبين أنها لشاب في العقد الرابع من العمر يرتدي ملابسه كاملة، ومهشم الرأس ولا توجد لديه أي أوراق تدل على شخصيته.

وتوصلت التحريات أن المجنى عليه يدعى "محمد"، 35 سنة، عامل، وأنه توجه إلى مزارع بقرية بلتان لشراء سلاح ناري "فرد خرطوش" فانتظره آخر في أرض زراعية بالقرية، وأضاف المتهم أنه تربطة علاقة صداقة به وانه منذ حوالى أسبوعين تقابل مع المجنى عليه بمكان يسمى المضيفة بالقرية والذى طلب منه سلاح نارى لوجود خلافات مع آخرين، واتفق معه على تجهيزه خلال يومين .. عقب ذلك اختمرت في ذهنة فكرة التخلص من المجنى عليه والاستيلاء على أمواله ومتعلقاته، فعقد العزم وبيت النيه على قتله، وقام ليلة الحادث بالاتصال بالمجنى عليه عدة مرات وإستدرجة بالحضور ليلاً إلي منزل تحت الانشاء كائن بالأرض الزراعية خاصتهم، وعقب حضوره قاما بالجلوس اسفل السلم الخارجي، وتركه بحجة إحضار السلاح ثم باغته من خلفه بضربه على رأسه بحجر فسقط مغشيا عليه مضرجا بدمائه فانهال عليه بالحجر على رأسه أكثر من مرة حتى تهشمت رأسه تماما وأحضر سكين وقام بفصل رأسه من الرقبة، واستولى على هاتفه المحمول ماركة سامسونج ومبلغ مالى 2000 ( ألفين جنيه )، وأحضر جوال ( شيكارة ) كبيرة الحجم صفراء اللون ووضع الجثة والرأس بها، ووضعه على العربة الكارو والسير بها وسط الزراعات حتى القاها بمكان العثور، وعاد للمنزل وقام بمحو أثار الدماء وغسل ملابسه، ثم استقل الدراجة البخارية الخاصة بالمجنى عليه وقام بإلقائها بمكان العثور تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم يدعى "كريم"، 20 سنة، مزارع، واعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .