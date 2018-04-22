بالمستندات.. خطاب "بريزنتيشن" لـ"الجبلاية" في أزمة "صلاح"

22 أبريل 2018 - 01:33 م

أعلنت شركة بريزنتيشن عن موقفها تجاه أزمة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الكرة، واتحاد الكرة "الجبلاية"، لافتة إلى أن هناك خطابات رسمية تم توجيهها من الشركة إلى الاتحاد بشأن الحملة الدعائية للنجم المصري لمكافحة الإدمان.

وقالت إن الشركة الراعية أرسلت خطابًا إلى اتحاد الكرة تعلن فيه موقفها من مشاركة النجم المصرى فى الحملة الدعائية وذلك بتاريخ 29 مارس 2018.

وتضمن الخطاب ردًا رسميًا من الشركة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيه الشركة موافقة على تصوير ومشاركة النجم محمد صلاح فى الحملة الدعائية يجب أن تكون من خلال الشركة نفسها دون تصرف أو أخذ الموافقة من طرف آخر، لأن ذلك من شأنه الإساءة للمركز القانونى الثابت للشركة.

وقالت الشركة فى نص الخطاب: "نفيد سيادتكم بصفتنا الطرف الوحيد صاحب الترخيص من الاتحاد المصرى لكرة القدم المالك الأصلى والحصرى لتلك الحقوق بموافقتنا على استخدام تصوير لاعب المنتخب سالف الذكر فى حال اقتصار التعامل بهذا الخصوص مع شركتنا دون أى إجراء أو تصرف أو طلب موافقات من غير ذى صفة "اللاعب أو أى طرف أخر" يكون من شأنه الإساءة للمركز القانونى الثابت لشركتنا.

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