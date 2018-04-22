بعد قليل.. أرسنال يواجه "وستهام" بقيادة "النني"

22 أبريل 2018 - 01:49 م

يلتقى بعد قليل فريق أسنال الذي يلعب بين صفوفه اللاعب محمد النني نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق مع فريق وستهام على ملعب "الإمارات" ضمن الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء تشكيل أرسنال كالتالى:



أوسبينا، بيليرين، كوسيلنى، موستافى، مونريال، الننى، شاكا، رامسى، آيوبى، ويلبك، لاكازيت.

فى المقابل يلعب وستهام بتشكيل مكون من..

جو هارت، زابالايتا، أوجبونا، رايس، كريسويل، موساكيو، كوياتى، نوبل، فيرنانديز، جواو ماريو، أرناتوفيتش.

تعتبر هذه المباراة الأولى التى يخوضها أرسنال مع فينجر بعد إعلان رحيله نهاية الموسم الجارى بعد مسيرة امتدت 22 عاماً، ومن المتوقع أن تودعه الجماهير بطريقتها الخاصة.