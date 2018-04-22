  • الأحد 22 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:48 م
بحث متقدم
الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

مقتل 4 وإصابة 3 في إطلاق نار بأمريكا

العالم الفلسطيني فادي البطش

إسرائيل تضغط على مصر لعدم إدخال جثمان «البطش» لغزة

النني

بالفيديو.. إصابة قوية لـ«النني» في مباراة وست هام

ناصف ساويرس ونجيب ساويرس

مجلة أمريكية تتوج أسرة "ساويرس" بالأغنى عربيًا

صدام حسين

إلغاء حفل غنائي في الكويت بسبب صدام حسين

النقض

النقض تؤيد إدراج مستشار "مرسي" في الكيانات الإرهابية

صورة الخبر

ليفربول يعرقل انتقال«صلاح» للريال

منير جمعة

الجماعة الإسلامية يقودها "تيار جبان"

احمد ماهر

حوار إنسانى بين ماهر ونجله حول المراقبة الأمنية

بالقليوبية..

سقوط شقيقين يتاجران بالمخدرات وينقبان عن الآثار

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

منقبون عن آثار يدفنون زميلهم في حفرة التنقيب

#

ارتفاع ضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة إلى 100 شخص

#

سقوط 9 قتلى في اشتباكات بالدبابات في عدن

#

معلومات مثيرة عن تورط حزب الله في تجارة المخدرات

في

تفاصيل

القليوبية

مزارع

رأس

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط شقيقين يتاجران بالمخدرات وينقبان عن الآثار، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، مفادها قيام كل من "فارس. س. م" 35 سنة - عاطل ومقيم القلج - دائرة مركز الخانكة، السابق اتهامه في عدد 4 قضايا ( مخدرات ) آخرهم القضية رقم 10850 لسنة 2015م جنح مركز الخانكة – مخدرات، و"سيد. ح. ح" 57 سنة - عاطل ومقيم بجوار ذات العنوان ( شقيق الأول من الأم )، بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الأول بأكمنة أعدت لذلك أمام مسكنه بناحية القلج - دائرة مركز الخانكة  وبحوزته الآتى ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 200 جرام - سلاح أبيض "كتر" - مبلغ مالى 410 جنيهات وهاتف محمول)، وبتفتيش مسكنه أمكن ضبط الثانى اثناء تواجده بأحد الغرف داخل حفرة بعرض متر وعلى عمق 4 متر تقريبا، وبحوزته قرص مخدر وعثر بداخلها على عدد 4 لفافات بلاستيكية بداخلهم أوراق مدون عليها حروف وكلمات غير مفهومة باللون الأحمر، وكذا تم ضبط أدوات الحفر عبارة عن ( كوريك – 2 غلق)، وتم التحفظ عليهم. 

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما وأضافا أنهما يقومان بالتنقيب عن الآثار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7290 جنح مركز الخانكه لسنة 2018م، وجار العرض علي النيابة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول يعرقل انتقال«صلاح» للريال
» «البدري» يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت
» انقطاع المياه عن بنها 8 ساعات
» مفاجأة.. صفقة «جروس» مهددة بالفشل مع الزمالك
» طالبة تروي تجربتها للتخلص من إدمان الموبايل
» علامات تؤكد لعب طفلك "الحوت الأزرق"
» شاهد.. قتلى وجرحى جراء إطلاق نار داخل مطعم
» إلهام شاهين لـ"فجر السعيد": "الجمال مش حقن النفخ"
» كشف لغز سرقة فيلا إعلامي شهير
» اليوم.. الذهب يتراجع 4 جنيهات
» مفاجأة حول الرواتب والحد الأدنى للأجور

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب