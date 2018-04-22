سقوط شقيقين يتاجران بالمخدرات وينقبان عن الآثار

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط شقيقين يتاجران بالمخدرات وينقبان عن الآثار، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، مفادها قيام كل من "فارس. س. م" 35 سنة - عاطل ومقيم القلج - دائرة مركز الخانكة، السابق اتهامه في عدد 4 قضايا ( مخدرات ) آخرهم القضية رقم 10850 لسنة 2015م جنح مركز الخانكة – مخدرات، و"سيد. ح. ح" 57 سنة - عاطل ومقيم بجوار ذات العنوان ( شقيق الأول من الأم )، بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الأول بأكمنة أعدت لذلك أمام مسكنه بناحية القلج - دائرة مركز الخانكة وبحوزته الآتى ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 200 جرام - سلاح أبيض "كتر" - مبلغ مالى 410 جنيهات وهاتف محمول)، وبتفتيش مسكنه أمكن ضبط الثانى اثناء تواجده بأحد الغرف داخل حفرة بعرض متر وعلى عمق 4 متر تقريبا، وبحوزته قرص مخدر وعثر بداخلها على عدد 4 لفافات بلاستيكية بداخلهم أوراق مدون عليها حروف وكلمات غير مفهومة باللون الأحمر، وكذا تم ضبط أدوات الحفر عبارة عن ( كوريك – 2 غلق)، وتم التحفظ عليهم.

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما وأضافا أنهما يقومان بالتنقيب عن الآثار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7290 جنح مركز الخانكه لسنة 2018م، وجار العرض علي النيابة.