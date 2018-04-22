بالفيديو.. وزير الأوقاف يشن هجومًا على "المداخلة"

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وزير الأوقاف الجزائري محمد عيسى
وزير الأوقاف الجزائري محمد عيسى

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المداخلة

الجزائري

هاجم محمد عيسي، وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري، علي التيار المدخلي، بعد فتوى أطلقها الأزهر سنقيرة أحد رموز التيار بعدم جواز مقاطعة شراء السيارات والتي دعا إليها نشطاء لمواجهة غلائها الفترة الأخيرة.

و أكد الوزير الجزائري أن “هذا التوجه ( المدخلي) تم رصده من قبل أجهزة الدولة على أنه ليس اختيارا فكريا ولا مذهبا دينيا بل هو تنظيم متشدد يعطي لنفسه حق تعيين قادته في الجزائر( من الخارج)”، في إشارة إلى رسالة في هذا الصدد من زعيم التيار المقيم في السعودية ربيع المدخلي.

وأضاف محمد عيسى في تصريح لوسائل إعلام جزائرية أن “القادة المعينون في الجزائر ثلاثة اثنان منهم أستاذان في الجامعة ،وهذا المذكور( في إشارة لسنيقرة)، الذي كان إماما ولم يعد الآن”.

وبحسب الوزير الجزائري فقد تم شطب سنيقرة من قائمة أئمة الجزائر “لأن أئمتنا ومساجدنا لا يرتادها إلا الأئمة الذين يؤمنون بمرجعيتنا الوسطية المعتدلة ولا يؤتمرون بأوامر من الخارج”.

وعن فتوى سنيقرة بخصوص حملة “خليها تصدي” الخاصة بمقاطعة شراء السيارات، أكد محمد عيسى “كل ما يقوله هو في نظري ترهات لا تعني الأئمة ولا المساجد ولا ترقى لأن تكون فتوى لأن الفتوى لا تكون إلا من كفؤ ولو كان كفؤا لكان إماما معنا في مساجدنا”.

وقد أثار هذا التصريح من الوزير تعليقات ساخرة من المفتي، الذي اتهم بأنه أراد تقديم خدمة للسلطات الجزائرية من المنطلق المدخلي “طاعة ولي الأمر”، على اعتبار أن السلطات الجزائرية منزعجة من هذه الحملة، وتردد اعتقال من بادر بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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