الجماعة الإسلامية يقودها "تيار جبان"

22 أبريل 2018 - 01:57 م

شن منير جمعة القيادي الإخواني وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هجوما علي الجماعة الإسلامية ، وأنها تخضع الآن إلي تيار جبان وهو الذي يتولي قيادتها ويرسم سياستها ، بحسب قوله.

وأضاف جمعة علي حسابه اشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه منذ أربع سنوات والجماعة الإسلامية يتنازعها تياران واضحان جدا لكل متابع اليوم- وفي توقيت حاسم - انتصر أشدهما جبنا .

من جانبه رد أحد المعلقين يحمل حساب محمد شحاته إن لم يكن هذا وقت التمحيص فمتى يكون.

فيما علق حساب أحمد حامد يعني قصد حضرتك ان الطرفين جبناء لأنك قلت أكثرها جبنا.