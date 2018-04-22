مشارى راشد: داعش صناعة عراقية إخوانية إيرانية

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"العفاسي": "الإخوانجية يكفّرون من يخالفهم"

استعرض الشيخ مشارى بن راشد العفاسى، المقرئ والداعية الإسلامي مراحل خروج وتطور التيارات والجماعات الإسلامية عبر التاريخ والتى أنتج بعض منها حركات تكفيرية مارست عددا من الجرائم الإرهابية.

وقال العفاسى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر": "الدولة الفاطمية أو العبيدية فرخت الصوفية والصوفية فرخت حسن البنا والبنا فرخ الإخوان المسلمين".

وأضاف الداعية الاسلامى: "جماعة الإخوان فرخت جماعة التكفير والهجرة والتكفير والهجرة فرخ القاعدة ثم عادت كما بدأت، وقويت علاقة إيران بالقاعدة وقويت علاقة حزب الدعوة العراقي الإخواني الإيراني مع هيلاري كلينتون فخرجت داعش".

وتفاعل عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى مع منشور العفاسى، فقال حساب بإسم أحمد تويتر: "الغرب زرع  ودعم الأنظمة المنافقة ".

وأضاف فارس محمد: "لو أن أمريكا دعمت الإخوان ما كان وجدتهم فى السجون".

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