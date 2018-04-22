بالفيديو.. مواطن " عايش في الشارع وماليش مصدر رزق.. اعمل أيه"

22 أبريل 2018 - 02:35 م

"أنا عايش في الشارع محتاج شقة أعيش فيها واختي محتاجة مصاريف علاج، ومافيش أي مصدر رزق، اعمل أيه"، كلمات قالها المواطن محمود حامد محمود.

وأضاف محمود في حديثه لـ"المصريون"، كنت اعمل بشركة صيدناوي وبعدما كشفت بعض الفساد بداخلها وأبلغت الرقابة الإدارية ، فكان فصلي هو العقاب، وفمت برفع قضية علي الشركة عام 94 إلا أنها سقطت بالتقادم".

وأنهى كلمته قائلاً: "الآن أنا أحتاج إلى مكان للسكن فيه واحتاج توفير مصاريف علاج لأختي المريضة".