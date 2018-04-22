» علامات تؤكد لعب طفلك "الحوت الأزرق"

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 كشف جمال فرويز، استاذ الطب النفسي،  بعض العلامات التي تظهر توضح  كونهم  يلعبون "الحوت الأزرق "  مضيفا أن أهمها اختلاف تصرفات الأبناء عن الطبيعي وظهور مظاهر الرعب والتوتر على ملامح وجههم وتكسر الشفاه نتيجة قلة المياه واصفرار الوجه والامتناع عن الأكل والنوم.

 وأضاف فرويز ، في تصريحات خاصة لفضائية "DMC "، اليوم الأحد، أن الفضول هو السبب الرئيسي في دخول الأبناء الألعاب الإلكترونية الخطرة كما الإدمان والمشكلة تكمن في عدم القدرة على الخروج من هذه الحالة ،متابعا  يجب وجود رقابة شديدة على الأبناء مع فرد مساحة ثقة بين الآباء والأبناء تسهل اعتراف الابن بما يقوم به ما يسهل عملية إنقاذه


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