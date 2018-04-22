إلغاء حفل غنائي في الكويت بسبب صدام حسين

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منعت وزارة الإعلام الكويتية  مطربان عراقيان  من أحياء احدي الحفلات الغنائية بالكويت   ، بعد معرفتها بأنهما سبق أن تغنيا بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين،وبناء علي ذلك وتم إلغاءترخيص الحفل .

وذكرت صفحة "المجلس" الإخبارية الكويتية على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه "تم إلغاء الحفل الذي كانت شركة خاصة تعتزم إقامته في الكويت، وذلك بعد نشر مقطع فيديو للمطربين، رعد وميثاق (التوأم)، وهما يتغنيان بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين".

تجدر الإشارة إلى أن أغاني رعد وميثاق حققت انتشارا كبيرا في الخليج ومشاهدات بالملايين على "يوتيوب".


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