ليفربول يعرقل انتقال«صلاح» للريال

22 أبريل 2018 - 02:46 م

رفض يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تحديد سعر محمد صلاح، نجم الريدز والمنتخب المصري، وهذا بعد إحراز "صلاح" 41 هدف في جميع المسابقات الدولية، بحسب ما ذكره موقع "جول" الصادر بالإنجليزية.

وقال "كلوب" للصحفيين بعد أن ساهم "صلاح" مرة أخرى في تعادل ليفربول 2-2 مع وست بروميتش "ما هو السعر الآن؟ هذا ليس مثيرا للاهتمام"، برغم اعتباره الجزء التجاري الهام في عالم كرة القدم.

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن بعد تألق الجناح الأيمن، محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، تصر ريال مدريد على ضم "صلاح" لفريقه في الانتقالات الصيفية، لكن بيد أن الآنفليد لا يريدون الدخول في مناقشات حول سعر انتقال اللاعب، وهو ما يعيق أتمام الصفقة إلى الآن.

أوضح المدرب الألماني أن صفقة ضم "صلاح" إلى ليفربول كان بها جزء من المخاطرة، مؤكدًا أنه كان يعلم إمكانياته الجيدة منذ أيامه في صفوف روما.

وأضاف "كلوب" "في روما، كان صلاح حقاً جيد، ولكن اندهاش الكثيرون بمستواه الآن راجع إلى أن الدوري الإنجليزي يشاهد في جميع دول العالم على عكس الدوريات الأخرى التي من الواضح أنها لا تشاهد في كثير من الأحيان!"

وأردف: "من الواضح أنه كان حقاً جيد في روما ولاعب خط وسط هجومي ماهر ورائع جداً أمام المرمى"، متابعًا: "أننا كنا متوقعين تألق "صلاح" مع الريدز ولكن ليست بنسبة 100% ".

ويعد صلاح أبرز المرشحين لنيل جائزة لاعب الموسم في إنجلترا والتي سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الأحد.

ويحل روما فريق صلاح السابق ضيفا على ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل، في أول مواجهة للدولي المصري ضد زملائه السابقين