هيثم الحريرى: بأى منطق تحبس الحكومة الفلاحين؟!

22 أبريل 2018 - 02:49 م

علق النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب على التعديل الحكومى الصادر فى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والذى استحدث مادة تفيد بحبس الفلاحين إذا صدر عنهم أى مخالفات بشأن إمكانية الزراعة فى الأراضى من عدمه أو استخدام بعض المواد وطرق الرى بشكل غير صحى بأن هذا التعديل مخالف لما تنادى به الحكومة المصرية من الحفاظ على حقوق الفلاحين .

وقال الحريرى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "اللجنة البرلمانية حذفت النص على حبس المزارعين، والحكومة اليوم تعيده مرة أخرى كيف نتعالم مع هذا الأمر؟!".

وتابع عضو مجلس النواب قائلا: "الحكومة مفترض تحافظ على المستثمرين وترفض حبسهم، ومع ذلك تلجأ إلى حبس الفلاح، وكان يمكن زيادة الغرامة لكن أن يتم حبس الفلاح أي منطق يقول ذلك".

وجدير بالذكر أنه اليوم خلال مناقشة التعديل الحكومى على قانون الزراعة اشتعلت مواجهات بين عدد من النواب حول الموافقة أو رفض التعديل الذى يعطى إمكانية لحبس الفلاحين إذا ما ارتكبوا مخالفات فى الأراضى الزراعية وغضب عدد من أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال، إثر الموافقة النهائية على النص الحكومى .