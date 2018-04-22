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مفاجأة.. صفقة «جروس» مهددة بالفشل مع الزمالك

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جروس
جروس

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الزمالك

مرتضى منصور

العتال

جروس

باتت صفقة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك مهددة بالفشل، بعدما نفي المكتب الإعلامي لتركي آل الشيخ خلال بيان رسمي تعهده بدفع أي أموال تخص تعاقد الزمالك مع المدير الفني الجديد، وهو ما يتعارض مع تصريحات رئيس الزمالك، الذى أعلن أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية سوف يتحمل تكاليف التعاقد مع مدير فني أجنبي.

أما السبب الثاني الذي يهدد الصفقة بالفشل هو أن رئيس الزمالك لو قرر الاعتماد على خزينة النادي في تمويل الصفقة سيتطلب ذلك إخطار اللجنة المالية التي تدير النادي، والتي بدورها ستطلب عقد اجتماع رسمي لمجلس الإدارة بالكامل وتقديم طلب للجنة بصرف المبلغ.

وهو ما لا يمكن حدوثه في ظل خلاف المستشار مرتضى منصور مع هاني العتال وعبد الله جورج.


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