  • الأحد 22 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:46 م
بحث متقدم
الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

مقتل 4 وإصابة 3 في إطلاق نار بأمريكا

العالم الفلسطيني فادي البطش

إسرائيل تضغط على مصر لعدم إدخال جثمان «البطش» لغزة

النني

بالفيديو.. إصابة قوية لـ«النني» في مباراة وست هام

ناصف ساويرس ونجيب ساويرس

مجلة أمريكية تتوج أسرة "ساويرس" بالأغنى عربيًا

صدام حسين

إلغاء حفل غنائي في الكويت بسبب صدام حسين

النقض

النقض تؤيد إدراج مستشار "مرسي" في الكيانات الإرهابية

صورة الخبر

ليفربول يعرقل انتقال«صلاح» للريال

منير جمعة

الجماعة الإسلامية يقودها "تيار جبان"

احمد ماهر

حوار إنسانى بين ماهر ونجله حول المراقبة الأمنية

عن تصريحات الزمر

"بهى الدين حسن" يشيد بتصريحات "الزمر" الرافضة للعنف

الحياة السياسية

بهى الدين حسن
بهى الدين

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الأزهر ينعى عميد كلية أصول الدين الأسبق محيي الدين الصافي

#

رسالة قاسية من "هشام قاسم" للإعلامي "الديهي"

#

إعلامي مصري يطالب بتصفية معارض على الطريقة الروسية‎

#

جنايات المنيا تحيل أوراق 4 متهمين للمفتى

تويتر

الجماعة الإسلامية

بهي الدين حسن

طارق الزمر

أشاد بهى الدين حسن، المحامى والحقوقى ورئيس مركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان، بتصريحات طارق الزمر، القيادى البارز فى الجماعة الإسلامية، والتى أكد فيها أنه من أبرز أخطاء التيار الإسلامى، تصور بعض الحركات لبعض الوقت أنها يمكن أن تغير أوضاع مجتمعاتها السياسية والاقتصادية والثقافية عن طريق العنف، وهو ما يتعارض مع عملية التغيير السياسى والاجتماعى بالغة التعقيد، والتى لا يزيدها العنف إلا تعقيدًا .

وقال بهى الدين، خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر ": "منذ زمن طويل لم تعد تأتي الأفكار المهمة التي تصدر عن تيار الإسلام السياسي من جماعة الإخوان المسلمين".

واضاف قائلاً: "بل  تصريحات مما كانوا منتمين لجماعات إسلامية مسلحة، كالدكتور ناجح إبراهيم وآخرين فطارق الزمر تحدث".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» انقطاع المياه عن بنها 8 ساعات
» مفاجأة.. صفقة «جروس» مهددة بالفشل مع الزمالك
» طالبة تروي تجربتها للتخلص من إدمان الموبايل
» علامات تؤكد لعب طفلك "الحوت الأزرق"
» شاهد.. قتلى وجرحى جراء إطلاق نار داخل مطعم
» إلهام شاهين لـ"فجر السعيد": "الجمال مش حقن النفخ"
» كشف لغز سرقة فيلا إعلامي شهير
» اليوم.. الذهب يتراجع 4 جنيهات
» مفاجأة حول الرواتب والحد الأدنى للأجور
» وصية سيدة لزوجها قبل وفاتها بالسرطان
» مؤشرات البورصة ترتفع في تعاملات اليوم

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب