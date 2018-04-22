"بهى الدين حسن" يشيد بتصريحات "الزمر" الرافضة للعنف

22 أبريل 2018 - 03:03 م

أشاد بهى الدين حسن، المحامى والحقوقى ورئيس مركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان، بتصريحات طارق الزمر، القيادى البارز فى الجماعة الإسلامية، والتى أكد فيها أنه من أبرز أخطاء التيار الإسلامى، تصور بعض الحركات لبعض الوقت أنها يمكن أن تغير أوضاع مجتمعاتها السياسية والاقتصادية والثقافية عن طريق العنف، وهو ما يتعارض مع عملية التغيير السياسى والاجتماعى بالغة التعقيد، والتى لا يزيدها العنف إلا تعقيدًا .

وقال بهى الدين، خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر ": "منذ زمن طويل لم تعد تأتي الأفكار المهمة التي تصدر عن تيار الإسلام السياسي من جماعة الإخوان المسلمين".

واضاف قائلاً: "بل تصريحات مما كانوا منتمين لجماعات إسلامية مسلحة، كالدكتور ناجح إبراهيم وآخرين فطارق الزمر تحدث".