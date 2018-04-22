مجلة أمريكية تتوج أسرة "ساويرس" بالأغنى عربيًا

22 أبريل 2018 - 03:07 م

صنفت مجلة "فوربس" الأمريكية فى عددها الصادر في شهر أبريل الجارى رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس على قائمة الأثرياء العرب على مستوى العالم بثروة قدرها 6.6 مليار دولار.

وبلغت قيمة ثروة ناصف ساويرس 6.6 مليار دولار بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الماضى، وجاء فى المرتبة الثانية رجل الأعمال الإماراتى عبد الله بن أحمد الجرير، بثروة قدرها 5.9 مليار دولار، وانخفضت ثروته بقيمة قدرها 900 مليون دولار عن عام 2017.

وتضمنت قائمة أغنى 10 رجال أعمال عرب، مصريان آخران، نجيب ساويرس ومحمد منصور.

وفى المرتبة الثالثة جاء رجل الأعمال الإماراتى ماجد الفطيم بثروة قدرها4.6 مليار دولار أمريكى، وقلت ثروته بنسبة 6 ملايين دولار عام 2017، وفى المرتبة الرابعة الإماراتى حسين سواجانى، بثروة قدرها 4.1 مليار بزيادة 400 مليون دولار .

وفى المرتبة الخامسة، الجزائرى أسعد ربراب، بثروة قدرها 4 مليار دولار، بزيادة قدرها 900 مليون دولار عن العام الماضى.

وتساوى معه فى المرتبة الخامسة المصرى نجيب ساويرس، بثروة قدرها 4 مليارات دولار، بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن العام الماضى.

وفى المرتبة السابعة، العمانى سواحيل باهوان، بثروة تقدر قدرها3.9 مليار دولار، وقلت عن العام الماضى بقيمة 200 مليون دولار.

وفى المرتبة الثامنة، الإماراتى عبد الله الفطيم، بثروة تقدر بـ 3.3 مليار دولار، ووقلت 800 مليون دولار عن العام الماضى.

وفى المرتبة التاسعة، اللبنانى طه ميكاتى بثروة قدرها 2.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 200 مليون دولار عن عام 2017.

وثلاثة رجال أعمال فى المرتبة العاشرة، هم: سعد بن بطى القبيصى بثروة قدرها 2.7 مليار دولار، واللبنانى نجيب ميقاتى بثروة قدرها2.7 مليار دولار بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن عام 2017، والمصرى محمد منصور بثروة قدرها2.7 مليار دولار، ولم تزد ثروته أو تنقص عن العام الماضى.

وقدرت فوربس عدد الأثرياء العرب بـ 31 ملياردير عربى بإجمالى ثروة قدرها 76.7 مليار دولار.