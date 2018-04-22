» طالبة تروي تجربتها للتخلص من إدمان الموبايل

22 أبريل 2018 - 03:10 م

روت مارينا يسرى الطالبة بالمرحلة الثانوية، تجربتها للتخلص من إدمان التليفون المحمول، قائلة: "إنها كانت مدمنة لاستخدام الموبايل ولم تتركه أبدًا.

وأضافت "مارينا" خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أنها أثناء خروجها مع أصدقائها وأسرتها والمدرسة كانت لا تترك الموبايل.

وأشارت إلى أنها اتخذت قرارًا بالحد من استخدام الموبايل، بعد أن شعرت بالخطر بسبب سيطرة الموبايل عليها، ومنذ ذلك الوقت قررت أن تتخلى عنه بإعطائه لوالدتها ومطالبتها بعدم إعطاؤه لها مهما حدث.

وأوضحت أن أول يوم لها تخلت فيه عن الموبايل كان في 4 يوليو الماضي، مشيرة إلى أن أول أسبوعين في تجربتها كانا "عذابًا" بالنسبة لها.

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