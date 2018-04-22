» انقطاع المياه عن بنها 8 ساعات

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قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قطع المياه عن مدينة بنها بالكامل لمدة 8 ساعات لتطهير وغسيل الشبكات.

ومن المقرر أن يبدأ الانقطاع في التاسعة من مساء الثلاثاء ويستمر حتى الخامسة صباح الأربعاء.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه تم توفير  سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.


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