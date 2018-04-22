بالفيديو.. إصابة قوية لـ«النني» في مباراة وست هام

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المصريون

أرسنال

محمد النني

وست هام

تعرض محمد النني، لاعب وسط أرسنال والمنتخب الوطني، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام وست هام، والتي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

واضطر المدرب الفرنسى آرسين فينجر لاستبدال محمد الننى فى الدقيقة 43 بسبب شكوى النجم المصرى من إصابة فى الكاحل من الواضح أنها قوية، حيث خرج اللاعب المصرى على نقالة.

جاء إصابة النني بعد التدخل العنيف لمارك نوبل، على قدم النجم المصري أمام منطقة الجزاء.

وتعتبر هذه المباراة الأولى التى يخوضها أرسنال مع فينجر بعد إعلان رحيله نهاية الموسم الجاري بعد مسيرة امتدت 22 عاما، ومن المتوقع أن تودعه الجماهير بطريقتها الخاصة.


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