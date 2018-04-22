تعرف على أسعار الدولار اليوم

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الدولار

الجنيه

تعاملات

استقر الجنيه المصري أمام الدولار في التعاملات الرسمية للبنوك، اليوم الأحد، فيما ارتفع هامشياً أمام اليورو والإسترليني.

وعرض  مصرف أبوظبي أعلى سعر للدولار عند 17.67 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار في البنك الزراعي عند 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

وفيما يخص اليورو، تراوح سعره في البنوك بين 21.5 و21.84 جنيه للشراء، والبيع بين 21.83 جنيه إلى 22.06 جنيه.

كما سجل بلوم مصر أعلى سعر للجنيه الإسترليني عند 25.05 جنيه للشراء، و25.24 جنيه للبيع، فيما سجل البنك  الزراعي المصري أقل سعر للإسترليني عند 24.57 جنيه للشراء و24.92 جنيه للبيع.

ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة مصر للعام المالي 2018-2019 نحو 17.25 جنيه مقابل 16 جنيهاً في موازنة 2017-2018

وذكر مشروع الموازنة أن أيّ تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبياً على الميزان الأولي للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولي المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار قيمتها بين 6 و7 مليارات دولار خلال العام المالي 2018-2019.


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