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سرقة فيلا "عمرو أديب" بأكتوبر

قضايا وحوادث

عمرو اديب
عمرو اديب

مصطفى صابر

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6 أكتوبر

النيابة العامة

عمرو أديب

سرقة فيلا

تواصل نيابة أكتوبر أول، تحت إشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، التحقيق مع خادمتين منسوب إليهما تهمة سرقة مبلغ مالي أثناء عملهما فى فيلا الإعلامي عمرو أديب، بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، كشفت غموض واقعة سرقة شقة الإعلامي عمرو أديب في مدنية 6 أكتوبر.

ودلت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة جاءت بورد بلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر يوم الثلاثاء الماضي من الإعلامي عمرو أديب، باكتشافه سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه من حقيبة يده وساعة يد رجالي، من داخل الفيلا سكنه، واتهام خادمتين لديه تبلغان من العمر 30، 32 عامًا.

وبتكثيف التحريات تم ضبطهما وأنكرتا ارتكاب الجريمة، وبمناقشتهما طلبت الثانية البحث عن الساعة بالفيلا وتحديدًا في المطبخ، وبالانتقال عثر على الساعة داخل المطبخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


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