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فيديو.. مقتل 63 شخصًا في تفجيرات ضخمة بأفغانستان

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تفجير بأفغانستان (أرشيفية)
تفجير بأفغانستان (أرشيفية)

وكالات

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إرهاب

قتل 63 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين جراء تفجيرين هزا مركزي اقتراع في أفغانستان، صباح اليوم الأحد، أحدهما في العاصمة كابل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وليد مجروح ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التفجير الانتحاري الذي استهدف مركزا لتسجيل الناخبين في كابل إلى 57 قتيلا جميعهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، فضلا عن 119 جريحا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانش أن المهاجم فجّر نفسه عند مدخل المركز المكتظ بالمواطنين في منطقة ذات أغلبية شيعية غرب العاصمة، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الاعتداء.

كما نقلت قناة "تولو نيوز" الأفغانية عن مسؤولين محليين تأكيدهم أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، جراء تفجير آخر دوى اليوم في محيط مركز اقتراع بمدينة بل خمري، مركز ولاية بغلان، في الهجوم الخامس من نوعه منذ الثلاثاء.

وأشار المسؤولون إلى أن جميع الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال، من عائلة واحدة، وهم كانوا يمرون بالمركز لحظة تفجير عبوة ناسفة قربه.

وأقيمت مراكز الاقتراع في مختلف مناطق أفغانستان، تمهيدا للانتخابات البرلمانية المؤجلة المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، وسط مخاوف من إمكانية قيام المسلحين باستهداف المقترعين.


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