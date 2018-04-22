عاطل يقتل صديق عمره ويفصل رأسه عن جسده

22 أبريل 2018 - 04:52 م

شهدت مدينة طوخ محافظة القليوبية، واقعة قتل مؤسفة، حيث أقدم عاطل علي قتل صديق عمره وقام بفصل رأسه عن جسده وألقي بالجثة في مكان والرأس في مكان آخر حتي يضلل الأجهزة الأمنية.

بداية الواقعة عندما عثر بعض المواطنين بناحية قرية بلتان التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، على جثة مجهولة لرجل في حالة تحلل تام وبدون رأس فى إحدى الزراعات، ولم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقة، ولم يعثر معه على أى أوراق تفيد تحديد شخصيته وقاموا بإبلاغ الشرطة.

تلقى مأمور مركز شرطة طوخ، إخطارًا بالعثور على الجثة وبالانتقال وبعرض البلاغ على اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن وجه بسرعة كشف ملابسات الحادث بالكامل وضبط الجناة.

من خلال خطة بحث قادها اللواء محمد الألفى مدير المباحث، تم تحديد شخصية المجني عليه ويدعى "محمد.ر" 35 عامًا، عامل بمصنع بلاستيك والمحرر بغيابه محضر بمركز طوخ منذ 10 أيام وتم العثور على دراجته البخارية بمياه الرياح التوفيقي بناحية خط 12 حيث وردت معلومات لضباط فريق البحث أكدتها التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "كريم.ي" وشهرته "هنتش" 20 سنة، فلاح، والذي تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه.

بإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه تربطه علاقة صداقة به وأنه منذ نحو أسبوعين تقابل مع المجنى عليه بمكان يسمى المضيفة بالقرية، والذى طلب منه سلاحًا ناريًا لوجود خلافات مع آخرين واتفق معه على تجهيزه خلال يومين، عقب ذلك اختمرت في ذهنه فكرة التخلص من صديقه والاستيلاء على أمواله ومتعلقاته فعقد العزم وبيت النية على قتله، وفى سبيل تنفيذ مخططه الإجرامى قام ليلة الحادث بالاتصال بالمجنى عليه عدة مرات واستدرجه بالحضور ليلاً إلى منزل تحت الإنشاء كائن بالأرض الزراعية خاصتهم وعقب حضوره قاما بالجلوس أسفل السلم الخارجي ثم تركه بحجة إحضار السلاح ثم باغته من خلفه بضربة على رأسه بحجر فسقط مغشيًا عليه وانهال عليه بالحجر على رأسه أكثر من مرة حتى تهشم تمامًا وأحضر سكينًا وقام بفصل رأسه من الرقبة واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ ألفي جنيه وأحضر جوالاً كبيرًا ووضع الجثة والرأس بها، ووضعه على العربة الكارو وسار بها وسط الزراعات حتى ألقاها بمكان العثور عليها، وعاد للمنزل وقام بمحو آثار الدماء وغسل ملابسه ثم استقل الدراجة البخارية الخاصة بالمجنى عليه وقام بإلقائها بمكان العثور عليها وعاد لمنزله.

وأرشد المتهم عن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ومبلغ 1800 جنيه من المبلغ المستولى عليه بعد سداد مبلغ 200 جنيه مديونية لصاحب محل موبايلات بالقرية قيمة تصليح هاتف القتيل.

كما أرشد عن مكان ارتكاب الواقعة بمنزل تحت الإنشاء بالأرض الزراعية، خاصتهم، وتبين وجود آثار دماء وكتل دموية متناثرة بالمكان، وتم التحفظ عليه وإخطار المعمل الجنائي. تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.