تأجيل إعادة محاكمة 39 متهمًا فى أحداث عنف بالمنيا

22 أبريل 2018 - 04:59 م

قررت اليوم الأحد المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 39 متهمًا فى أحداث عنف وقعت بمراكز محافظة المنيا إلى جلسة 29 من إبريل الجارى من لاستكمال المرافعة وإعادة استجواب أحد شهود النفى فى بعض القضايا وفق مصدر قانونى.

وأضاف المصدر، أن المحكمة انتهت اليوم من سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين فى قضيتين، فيما تواصل الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن باقى المتهمين وإعادة استجواب أحد شهود النفى بإحد ى القضايا التى تتعلق بأعمال عنف وشغب فى 4 قضايا وقعت أحداثها بمراكز محافظة المنيا إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وأشار المصدر، أن 11 متهمًا فى أحداث أبو قرقاص و6 متهمين فى اقتحام سنترال ديرمواس و5 متهمين فى أحداث بندر المنيا و17 متهمًا فى أحداث اقتحام نقطة شرطة الحواصلية بمركز المنيا.

وكانت المحكمة العسكرية، قضت خلال الشهور الماضية بالسجن المؤبدغيابيًا بحق المتهمين المدانين اليوم قبل أن يتم لقبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.