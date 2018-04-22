» مرتضى يكشف عن مفاجأة في تعاقده مع «جروس»

22 أبريل 2018 - 05:02 م

نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صحة ما تردد حول عدم تحمل تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تكاليف تعاقد القلعة البيضاء مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الجديد.

وقال مرتضى في تصريحات إذاعية مع الإعلامي سيف زاهر: «تركي آل الشيخ هيتحمل تكاليف صفقة المدرب الجديد وكل الكلام اللي بيتقال دلوقتي غير صحيح»، مضيفًا: «النادي فيه ملايين للتعاقد مع 10 مدربين عالميين» .

وكشف مرتضى منصور أن العقد الجديد لأحمد الشناوي حارس الزمالك سيتم تفعيله وأن النادي لن يبيع لاعبيه في الأزمات، خاصة أن اللاعب تعرض للإصابة في إحدى المباريات ولم يصب في خناقة خارج النادي مثلاً .

وأضاف مرتضى منصور، أن أحمد الشناوي سيتقاضى راتبه مع الزمالك وفقًا للعقد الجديد الممتد لـ3 سنوات مقبلة بخلاف الموسم المتبقي في العقد القديم، قائلاً : «زى ما أنا بشيل اللاعيبه في أزماتها أتمنى أنهم يشيلوا الزمالك فى أزماته».