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جنايات المنيا ترفض إخلاء سبيل 6 متهمين فى أحداث تظاهر

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

جمال زكى

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محكمة الجنايات

إخلاء سبيل

متهمين

أحداث تظاهر

بندر المنيا

 قررت محكمة جنايات لمنيا اليوم الأحد، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار رئيس الدائرة الثامنة، رفض الطلب المقدم من محامى المتهمين على إخلاء سبيلهم بضامن مالى على خلفية قرار محكمة الجنح  بإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالى  قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم.

 وقال أحمد صلاح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن النيابة العامة  طعنت على قرار محكمة الجنح باخلاء سبيل 6 متهمين بالتظاهر بدائرة قسم المنيا وقبلت محكمة الجنايات اليوم  طعن النيابة ورفضت إخلاء سبيل المتهمين وكانت قد ألقت سلطات الأمن عليهم ووجهت لهم تهمة الانضمام  الى جماعة محظورة  والتحريض على مقاطعة انتخابات الرئاسة الاخيرة والتظاهر ضد مؤسسات الدولة. 

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