» بالفيديو.. آرسنال يقسو على وست هام برباعية

22 أبريل 2018 - 05:11 م

حقق فريق آرسنال فوزًا كبيرًا على وست هام، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاءت أهداف أرسنال عن طريق ناتشو مونريال وآرون رامسى "هدف"، وألكسندر لاكازيت "هدفين"، فى الدقائق 51 و82 و85 و89 على التوالى، بينما جاء هدف وستهام يونايتد الوحيد عن طريق ماركو أرناوتوفيتش فى الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وتعرض محمد الننى لإصابة قوية فى الكاحل فى اللحظات الأخيرة من زمن الشوط الاول، وهى الإصابة التى لم يستطع على أثرها إكمال اللقاء، فيما دخل لاعب منتخب مصر فى نوبة بكاء خلال مغادرته لأرض الملعب بسبب قوة الإصابة، وسط حالة من الحزن سيطرت على آرسين فينجر المدير الفنى للفريق والجماهير.

وكشفت شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية، أن إصابة محمد الننى نجم منتخب مصر خلال مباراة أرسنال ووستهام يونايتد، ليست خطيرة.

وقالت الشبكة الإنجليزية، أن مراسلها بملعب "الإمارات" تواصل مع الجهاز الطبى لنادى أرسنال وأكد له أن إصابة محمد الننى ليست خطيرة وهى عبارة عن إلتواء فى الكاحل.

هذا الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 60 نقطة فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما توقف رصيد وستهام يونايتد عند 35 نقطة فى المركز الخامس عشر.