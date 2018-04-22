  • الأحد 22 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:58 م
بحث متقدم
الاهلى وبتروجت

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبتروجت

سامح شكري وزير الخارجية

«الخارجية»: هذا« الدبلوماسي» مُزيف

مُزارع مصري (أرشيفية)

نقيب الفلاحين: البرلمان يحبس المزارعين

سينما

السينما المصرية.. بضاعة راكدة

الشيخ مشاري بن راشد العفاسي

أحدث هجوم لـ «العفاسي» على الإخوان: «أيدوا الخوميني»

عبدالمنعم أبوالفتوح

إصابة «أبوالفتوح» بذبحة صدرية

العالم الفلسطيني فادي البطش

إسرائيل تضغط على مصر لعدم إدخال جثمان «البطش» لغزة

صاروخ باليستي

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

النني

بالفيديو.. إصابة قوية لـ«النني» في مباراة وست هام

بالفيديو.. آرسنال يقسو على وست هام برباعية

الرياضة

ارسنال
ارسنال

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. إصابة قوية لـ«النني» في مباراة وست هام

#

بالفيديو.. تشيلسي يتعادل إيجابيًا مع وست هام

#

«صلاح» يقود ليفربول للفوز على وست هام برباعية

#

«النني» أساسيًا مع آرسنال أمام وست هام

الدوري الإنجليزي

المصريون

أرسنال

النني

وست هام

حقق فريق آرسنال فوزًا كبيرًا على وست هام، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاءت أهداف أرسنال عن طريق ناتشو مونريال وآرون رامسى "هدف"، وألكسندر لاكازيت "هدفين"، فى الدقائق 51 و82 و85 و89 على التوالى، بينما جاء هدف وستهام يونايتد الوحيد عن طريق ماركو أرناوتوفيتش فى الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وتعرض محمد الننى لإصابة قوية فى الكاحل فى اللحظات الأخيرة من زمن الشوط الاول، وهى الإصابة التى لم يستطع على أثرها إكمال اللقاء، فيما دخل لاعب منتخب مصر فى نوبة بكاء خلال مغادرته لأرض الملعب بسبب قوة الإصابة، وسط حالة من الحزن سيطرت على آرسين فينجر المدير الفنى للفريق والجماهير.

وكشفت شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية، أن إصابة محمد الننى نجم منتخب مصر خلال مباراة أرسنال ووستهام يونايتد، ليست خطيرة.

وقالت الشبكة الإنجليزية، أن مراسلها بملعب "الإمارات" تواصل مع الجهاز الطبى لنادى أرسنال وأكد له أن إصابة محمد الننى ليست خطيرة وهى عبارة عن إلتواء فى الكاحل.

هذا الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 60 نقطة فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما توقف رصيد وستهام يونايتد عند 35 نقطة فى المركز الخامس عشر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

.. لعله خير

حسام فتحي

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

نريد العدالة.. لا البلاغة!!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
» عاطل يذبح طفلة داخل المسجد خوفاً من الفضيحة
» الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع الرجاء
» تفاصيل.. جريمة بشعة هزت روض الفرج
» التشخيص المبدئي لإصابة "النني"
» أحدث هجوم لـ «العفاسي» على الإخوان: «أيدوا الخوميني»
» مرتضى يكشف عن مفاجأة في تعاقده مع «جروس»
» فيديو.. مقتل 63 شخصًا في تفجيرات ضخمة بأفغانستان
» مقتل 4 وإصابة 3 في إطلاق نار بأمريكا
» بالفيديو.. آرسنال يقسو على وست هام برباعية
» صعود إنتاج الذهب في السودان لـ32% أول 2018

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    08:03 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا