الإعدام شنقًا لعاطلين قتلا طالبًا لسرقة هاتفه

22 أبريل 2018 - 05:15 م

أيدت محكمة جنايات الخصوص بالقليوبية، اليوم الأحد، عاطلين بالإعدام شنقًا بتهمة قتل طفل، لسرقة هاتفه المحمول.

ترجع أحداث الواقعة لمنتصف العام الماضي، عندما تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغًا من مستشفى المطرية بوصول "يوسف ناصر عبد الله " 14 سنة طالب بالخصوص مصابًا برش خرطوش بمنتصف البطن وتوفى أثناء إسعافه.

كشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من "محمد.ج" 27 سنة، و"عوض.س" 21 سنة، عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في جرائم السرقة.

وتبين أثناء سيرهما في أحد شوارع الخصوص، قابلا المجني عليه يسير بمفرده وفى يده تليفون محمول فقررا الاستيلاء عليه منه، فقاما بإشهار سلاح ناري فى وجهه إلا أنه قاومهما فأطلق أحدهما الرصاص عليه واستوليا على التليفون وفرا هاربين.

تم استئذان النيابة، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، وطلقتين من ذات العيار، وبحوزة الثانى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 5987 إدارى قسم الخصوص لسنة 2015، وبعرضه على النيابة أمر محمود سعيد رئيس نيابة الخصوص، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، وإحالته لمحكمة الجنايات.