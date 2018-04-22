  • الأحد 22 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:00 م
بحث متقدم
محمد عبدالعاطي وزير الري

وزير الري: إثيوبيا فاجأتنا بسد جديد

الاهلى وبتروجت

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبتروجت

سامح شكري وزير الخارجية

«الخارجية»: هذا« الدبلوماسي» مُزيف

مُزارع مصري (أرشيفية)

نقيب الفلاحين: البرلمان يحبس المزارعين

سينما

السينما المصرية.. بضاعة راكدة

الشيخ مشاري بن راشد العفاسي

أحدث هجوم لـ «العفاسي» على الإخوان: «أيدوا الخوميني»

عبدالمنعم أبوالفتوح

إصابة «أبوالفتوح» بذبحة صدرية

العالم الفلسطيني فادي البطش

إسرائيل تضغط على مصر لعدم إدخال جثمان «البطش» لغزة

صاروخ باليستي

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

بالقليوبية

الإعدام شنقًا لعاطلين قتلا طالبًا لسرقة هاتفه

قضايا وحوادث

وقفة امام السفارة المصرية في واشنطن للمطالبة بوقف تنفيذ احكام الاعدام
وقفة امام السفارة المصرية في واشنطن للمطالبة بوقف تنفيذ احكام الاعدام

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

انفصل والداه فانتحر.. مأساة طفل في الإسكندرية

#

"الداخلية": مصر عصية على الانكسار والتشتت

#

عاطلان يقتلان شابا لسرقة هاتفه و100 جنيه في المرج

#

مقتل صاحب مقهى علي يد شقيقين بحلوان

قتل طفل

عاطلين

جنايات القليوبية

الاعدام شنقا

سرقة هاتفة

أيدت محكمة جنايات الخصوص بالقليوبية، اليوم الأحد، عاطلين بالإعدام شنقًا بتهمة قتل طفل، لسرقة هاتفه المحمول.

ترجع أحداث الواقعة لمنتصف العام الماضي، عندما تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغًا من مستشفى المطرية بوصول "يوسف ناصر عبد الله " 14 سنة طالب بالخصوص مصابًا برش خرطوش بمنتصف البطن وتوفى أثناء إسعافه.

كشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من "محمد.ج" 27 سنة، و"عوض.س" 21 سنة، عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في جرائم السرقة.

وتبين أثناء سيرهما في أحد شوارع الخصوص، قابلا المجني عليه يسير بمفرده وفى يده تليفون محمول فقررا الاستيلاء عليه منه، فقاما بإشهار سلاح ناري فى وجهه إلا أنه قاومهما فأطلق أحدهما الرصاص عليه واستوليا على التليفون وفرا هاربين.

 تم استئذان النيابة، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، وطلقتين من ذات العيار، وبحوزة الثانى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 5987 إدارى قسم الخصوص لسنة 2015، وبعرضه على النيابة أمر محمود سعيد رئيس نيابة الخصوص، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، وإحالته لمحكمة الجنايات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

.. لعله خير

حسام فتحي

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

نريد العدالة.. لا البلاغة!!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
» عاطل يذبح طفلة داخل المسجد خوفاً من الفضيحة
» الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع الرجاء
» تفاصيل.. جريمة بشعة هزت روض الفرج
» التشخيص المبدئي لإصابة "النني"
» أحدث هجوم لـ «العفاسي» على الإخوان: «أيدوا الخوميني»
» مرتضى يكشف عن مفاجأة في تعاقده مع «جروس»
» فيديو.. مقتل 63 شخصًا في تفجيرات ضخمة بأفغانستان
» مقتل 4 وإصابة 3 في إطلاق نار بأمريكا
» بالفيديو.. آرسنال يقسو على وست هام برباعية
» صعود إنتاج الذهب في السودان لـ32% أول 2018

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    08:03 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا