السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون

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أفادت قناة "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها أن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون اتجاه نجران.

وتأتي التطورات الأخيرة، في ظل دخول الحرب في اليمن مرحلة جديدة من التصعيد العسكري مع إطلاق الحوثيين الصواريخ البالستية بكثافة صوب السعودية بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب.

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة، من توجيه الصواريخ نحو الأراضي السعودية، وقد أعلن الدفاع الجوي السعودي مرارًا اعتراضه لصواريخ باليستية وتدميرها في سماء الرياض وعدة مناطق أخرى بالمملكة.


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