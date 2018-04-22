» التشخيص المبدئي لإصابة "النني"

22 أبريل 2018 - 05:29 م

أشارت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية، إلى أن التشخيص المبدئي لإصابة محمد النني لاعب وسط آرسنال، عبارة عن إلتواء في الكاحل، ومقاربه لإصابة البرازيلي نيمار، مع فريقه باريس سان جيرمان.

ونشرت شبكة «سكاي سبورتس» عن الإصابة: "الطاقم الطبي لآرسنال لا يعتقد أن إصابة محمد النني خطيرة لهذه الدرجة، الأغلب أنه تعرض لالتواء في الكاحل وليس أكثر من ذلك".

وفي حال ثبوت إصابته بإلتواء في الكاحل، سيتمكن من المشاركة في كأس العالم.

وتعرض محمد النني، لإصابة قوية خلال الشوط الأول من مباراة آرسنال أمام وست هام، التي أقيمت اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.