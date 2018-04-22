  • الأحد 22 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:00 م
بحث متقدم
محمد عبدالعاطي وزير الري

وزير الري: إثيوبيا فاجأتنا بسد جديد

الاهلى وبتروجت

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبتروجت

سامح شكري وزير الخارجية

«الخارجية»: هذا« الدبلوماسي» مُزيف

مُزارع مصري (أرشيفية)

نقيب الفلاحين: البرلمان يحبس المزارعين

سينما

السينما المصرية.. بضاعة راكدة

الشيخ مشاري بن راشد العفاسي

أحدث هجوم لـ «العفاسي» على الإخوان: «أيدوا الخوميني»

عبدالمنعم أبوالفتوح

إصابة «أبوالفتوح» بذبحة صدرية

العالم الفلسطيني فادي البطش

إسرائيل تضغط على مصر لعدم إدخال جثمان «البطش» لغزة

صاروخ باليستي

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

داخل محبسه..

إصابة «أبوالفتوح» بذبحة صدرية

آخر الأخبار

عبدالمنعم أبوالفتوح
عبدالمنعم أبوالفتوح

المصريون

أخبار متعلقة
#

اكتشاف أول حالة سرطان بالتاريخ بمقبرة فرعونية

#

نقل بريطانية للمستشفى بعد إصابتها بوعكة من "كثرة الضحك"

#

رسالة مجهولة تصيب 11 من قوات المارينز الأمريكية

#

نجاة فنانة سورية شهيرة من قذيفة هاون

سجن

اصابة

عبدالمنعم ابوالفتوح

ذبحة صدرية

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، بيان تؤكد فيه تعرضه للإصابة بذبحة صدرية داخل محبسه الانفرادي.

وجاء في البيان الذي نقلته الصفحة عن ناشط يدعى أحمد إسماعيل العزب، تحت عنوان «أنقذوا أبوالفتوح»:« لما نقول إن عبد المنعم أبو الفتوح بيتعرض للقتل بالبطيء يبقى مش بنبالغ أبدا لأنه بعد زيارة أسرته له النهاردة اكتشفوا إنه تعرض لذبحة صدرية مرتين الفترة اللي فاتت وماتنقلش مستشفى ولا حد اتدخل في السجن وعدت على خير الحمد لله» .

وتابع :«  استشاري السجن قاله إنه محتاج كرسي ضروري عشان ظهره وخاف يكتب أي شيء في التقرير الرسمي» .

وأوضح أن :« الدكتور فقد أكثر من 20ك من وزنه ووضعه الصحي في النازل وممنوع مِن كل شيء حتى صلاة الجمعة» .

واختتم قائلًا :« الإصرار على استمراره في الحبس الانفرادي رغم كل المخاطر دي ماهو إلا محاولة للقتل البطيء يتعرض لها إنسان نقي وشخصية وطنية بقيمة وقامة د. عبدالمنعم أبوالفتوح»

وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا،  جدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية الأسبوع الماضي، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة، أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و 15 متهمًا آخرين في قوائم الإرهابيين، بناءً على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة.. إلى جانب إصدار النائب العام قرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

.. لعله خير

حسام فتحي

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

نريد العدالة.. لا البلاغة!!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
» عاطل يذبح طفلة داخل المسجد خوفاً من الفضيحة
» الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع الرجاء
» تفاصيل.. جريمة بشعة هزت روض الفرج
» التشخيص المبدئي لإصابة "النني"
» أحدث هجوم لـ «العفاسي» على الإخوان: «أيدوا الخوميني»
» مرتضى يكشف عن مفاجأة في تعاقده مع «جروس»
» فيديو.. مقتل 63 شخصًا في تفجيرات ضخمة بأفغانستان
» مقتل 4 وإصابة 3 في إطلاق نار بأمريكا
» بالفيديو.. آرسنال يقسو على وست هام برباعية
» صعود إنتاج الذهب في السودان لـ32% أول 2018

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    08:03 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا