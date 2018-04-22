عبدالعال: نعاني من فقر مائي وسنرشد في الزراعة

22 أبريل 2018 - 05:34 م

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن مصر تعاني من فقر مائي يقتضي الترشيد في زراعة بعض المحاصيل، لافتا إلى أن كل المحاصيل التي تحتاج لمياه كثيرة سيُعاد النظر فيها لترشيد المياه.

وقال "عبدالعال"، خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، "نعاني من فقر مائي، وهذا يقتضي الترشيد في زراعة المحاصيل، كل المحاصيل التي تحتاج لمياه كثيرة سيُعاد النظر فيها سواء بإعادة توزيع المحاصيل بطريقة معينة أو بإعادة النظر في أنظمة الري لتكون أكثر حداثة في ترشيد المياه".

ويهدف مشروع القانون المطروح إلى التنسيق بين الوزارات المعنية فى شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه، والتنسيق بين وزيري الزراعة والري، لإصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معنية من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.