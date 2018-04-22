وفد من ضمان جودة التعليم فى زيارة لـ"فنون جميلة المنيا"

22 أبريل 2018 - 05:50 م

استقبل الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، وفد المراجعين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية الفنون الجميلة بالجامعة؛ لمراجعة معايير الجودة ومدى استيفاء الكلية بهذه المعايير وتطبيقها، حيث تستمر زيارة الهيئة للكلية مدة ثلاث أيام.

وتشكل فريق الزيارة، من الدكتور أحمد عبد اللطيف الأستاذ بجامعة عين شمس ورئيس الفريق، والدكتور محمد ماهر السيد عميد المعهد العالى للفنون التطبيقية، بجامعة 6 أكتوبر، والدكتور أحمد حسين السيد استاذ الفنون الجميلة جامعة اسكندرية، والدكتور عمر عبد الفتاح عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، والدكتور وائل محمد يوسف استاذ مساعد بهندسة الأزهر، ومن جانب الجامعة حضر الاستقبال الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، والدكتور أحمد شوقى زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.

وأشار الدكتور أحمد زهران، بأن "هيئة الجودة" ستعقد العديد من اللقاءات مع القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والخريجين بالكلية، هذا بالإضافة إلى عقد اللقاءات مع الأطراف المجتمعية والجهاز الادارى وبعض اللقاءات الفردية مع اعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بالإضافة إلى مراجعة مبانى الكلية والبيئة الداعمة للعملية التعليمية بها، وفحص الوثائق والمستندات، مضيفاً أن مركز ضمان الجودة بالجامعة قام بعقد العديد من الزيارات للكلية لتقديم الدعم الفنى، والتأكيد من مدى استيفاء معايير الجودة بها، مؤكدًا أن الجامعة اكتسبت من الخبرات التى تؤهلها للاعتماد، مشيدًا بدعم قيادة الجامعة لدفع العمل إلى الامام وحصول جميع كلياتها على الاعتماد تمهيدًا للاعتماد المؤسسى.