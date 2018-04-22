» الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع الرجاء

22 أبريل 2018 - 05:56 م

حسم التعادل السلبي، نتيجة لقاء الإسماعيلى مع نظيره الرجاء، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ33 لمسابقة الدوري العام.

وفشل لاعبو الإسماعيلى فى مواصلة مسيرة انتصاراته الأخيرة بالدورى وفقد نقطتين فى صراعه للحفاظ على المركز الثانى ببطولة الدورى والمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا للموسم المقبل.

وبهذه النتيجة، يحتل الإسماعيلى المركز الثانى برصيد 64 نقطة، فيما يحتل الرجاء المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.